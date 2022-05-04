Британия ввела новые санкции против России /фото ua.depositphotos.com

Правительство Великобритании ввело новые санкции в отношении Российской Федерации. В Лондоне объявили о запрете на экспорт услуг в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

"Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня объявляет о запрете на экспорт услуг в Россию, отрезая ее от ведения бизнеса с британскими секторами, которые имеют решающее значение для российской экономики", - говорится в сообщении.

Какие ограничения применили:

  • запрет на предоставление бухгалтерских услуг, консультаций по управлению и PR российским предприятиям, а это 10%.
  • блокировка контента RT и Sputnik в социальных сетях, интернет-сервисах и магазинах приложений.

"Ведение бизнеса с режимом Путина является моральным банкротством и помогает финансировать военную машину, которая наносит неописуемых страданий во всей Украине. Сокращение доступа России к британским услугам оказывает большее давление на Кремль и, в конце концов, поможет обеспечить поражение Путина в Украине", - объяснила Трасс.

Под санкции попали:

  • Евгений Поддубный - военный корреспондент Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании;
  • Александр Коц - военный корреспондент российской газеты "Комсомольская правда";
  • Дмитрий Стешин - российский журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды".

Санкционный список юрлиц пополнили:

  • Всероссийское государственное телевидение и радиовещание;
  • ИнфоРос;
  • SouthFront;
  • Фонд стратегической культуры.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о шестом пакете санкций против России за неспровоцированное вторжение в Украину. В него вошло и предложение поэтапного нефтяного эмбарго. Под ограничения ЕС попали, в частности, ответственные лица за совершение армией России зверств в Буче.

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