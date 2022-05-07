Россияне планируют игнорировать запрет правообладателей на экспорт в страну товаров, идущих на продажу на рынке другого государства.

Россия планирует обходить санкции через третьи страны. Для этого министерство промышленности и торговли страны-оккупанта подготовило приказ.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Есть приказ министерства промышленности и торговли РФ, который направлен на игнорирование запрета правообладателей на экспорт в страны товаров, которые идут на продажу на рынке другого государства. Если объяснить простыми словами - если в автомобиле Tesla с лого компании были направлены на продажу в условном Казахстане, то в России их реализация считается нарушением прав правообладателя", - заявил Ермак.

По его данным, этот документ фактически разрешит ввоз товаров, которые рассчитаны на продажу на другом рынке, без согласия правообладателя. То есть, Кремль просто будет игнорировать запреты третьих стран.

"Таким решением РФ хочет открыть путь к обходу ограничений, а также к наполнению рынка товарами компаний, которые ушли из России, через другие страны. Мы будем предлагать нашим союзникам блокировать этот кейс с помощью инструмента санкций", - добавил Ермак.

Ранее Ермак заявил, что Украина предлагает странам Запада механизм вторичных санкций, чтобы наказывать посредников, которые будут помогать Российской Федерации поставлять нефть.

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