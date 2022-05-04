Четыре НПЗ в Европе, в частности, в Испании, Германии и Нидерландах "чисты от российских молекул".

Европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) британской British Petroleum больше не используют российскую нефть.

Об этом заявил глава компании Бернард Луни, сообщает Bloomberg.

Компания полностью "очистила" свои четыре европейских нефтеперерабатывающих завода — в Испании, Нидерландах и Германии — от российского сырья, рассказал Луни.

Комментируя прогнозы относительно цен на энергоресурсы, глава British Petroleum отметил, что на рынок уже не поступает около 1 млн б/с нефти из России, и этот объем может удвоиться в мае, когда уже санкции вступят в силу.

Война в Украине и ситуация с нефтью:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

Нефтегазовый британско-нидерландский гигиант Shell объявил о своем намерении полностью уйти с российского рынка, в том числе отказавшись от нефти и газа и закрыв сеть АЗС в России.

8 марта 2022 года британская транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum заявила о том, что не будет заключать новые контракты на покупку нефти и газа из России

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал ЕС предусмотреть в шестом пакете санкций против РФ эмбарго на импорт российской нефти.

По данным экспертов, Россия в случае введения ЕС нефтяного эмбарго потеряет до 24% поступлений в госбюджет. Кроме того, в случае введения ЕС запрета на импорт российской нефти, Россия не сможет найти других покупателей.

3 мая 2022 года министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что Германия "не против запрета на нефть из России".

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