Европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) британской British Petroleum больше не используют российскую нефть.
Об этом заявил глава компании Бернард Луни, сообщает Bloomberg.
Компания полностью "очистила" свои четыре европейских нефтеперерабатывающих завода — в Испании, Нидерландах и Германии — от российского сырья, рассказал Луни.
Комментируя прогнозы относительно цен на энергоресурсы, глава British Petroleum отметил, что на рынок уже не поступает около 1 млн б/с нефти из России, и этот объем может удвоиться в мае, когда уже санкции вступят в силу.
Война в Украине и ситуация с нефтью:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- Нефтегазовый британско-нидерландский гигиант Shell объявил о своем намерении полностью уйти с российского рынка, в том числе отказавшись от нефти и газа и закрыв сеть АЗС в России.
- 8 марта 2022 года британская транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum заявила о том, что не будет заключать новые контракты на покупку нефти и газа из России
- Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал ЕС предусмотреть в шестом пакете санкций против РФ эмбарго на импорт российской нефти.
- По данным экспертов, Россия в случае введения ЕС нефтяного эмбарго потеряет до 24% поступлений в госбюджет. Кроме того, в случае введения ЕС запрета на импорт российской нефти, Россия не сможет найти других покупателей.
- 3 мая 2022 года министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что Германия "не против запрета на нефть из России".
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