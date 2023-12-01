Санкции введены против компании Green Pine, специализирующейся на производстве оружия, и подозреваемой в кибершпионаже группы Kimsuky.

США и трое их партнеров объединились, чтобы ввести санкции против Северной Кореи за запуск шпионского спутника. Как пишет Bloomberg, Австралия, Япония, Южная Корея и США объявили в пятницу о санкциях против иностранных агентов Северной Кореи, многие из которых работают совместно с фирмой Green Pine. Она стала объектом санкций, по крайней мере, с 2010 года, когда тогдашний президент США Барак Обама попытался перекрыть источники дохода, которые поддерживали ядерную программу Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера Ким Чен Ына.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении компаний, связанных с Green Pine, которые, по его словам, специализируются на производстве оружия и оказывают помощь иранским оборонным фирмам. Отмечается, что Green Pine находится под эгидой Главного разведывательного управления Северной Кореи.

Министерство финансов США заявило, что представители Green Pine занимались продажей обычных вооружений иностранным правительствам и проводили незаконную продажу товаров.

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Новые санкции также направлены против подозреваемой в кибершпионаже группы Kimsuky, которая, по словам Казначейства США, действует как минимум с 2012 года. По данным США, группа Kimsuky сосредоточивает свою деятельность по сбору разведывательной информации на вопросах внешней политики и национальной безопасности, связанных с Корейским полуостровом. В этом году Южная Корея обвинила группу в попытке получить информацию о совместных военных учениях со своим союзником США.

Ранее КНДР запустила спутник-шпион

22 ноября в Северной Корее заявили, что успешно вывели на орбиту новый "спутник-шпион". В тот же день в КНДР утверждали, что Ким Чен Ын видел снимки американских военных объектов на Гуаме. Северная Корея также заявила, что ее спутник-шпион сфотографировал Белый дом, Пентагон и военно-морскую базу США.

Кроме того, сестра Ким Чен Ына Ким Йо Чон крайне негативно отреагировала на критику запуска спутника в Совете Безопасности ООН и пообещала новые запуски спутников.

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