Новый посол может быть официально назначен уже в ближайшее время.

Россия получила уведомление от США о том, что они согласились на назначение нового российского посла в Вашингтоне. Об этом заявил председатель комитета по международным делам Совета Федерации, верхней палаты российского парламента Григорий Карасин, передает Reuters.

Отмечается, что новый посол может быть официально назначен уже в ближайшие недели.

"Согласие еще не получено", - отметила пресс-секретарь министерства иностранных дел Мария Захарова в интервью пропагандистским СМИ РФ.

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На данный момент имя нового посла неизвестно. Последний посол РФ в США Анатолий Антонов покинул свой пост еще в октябре.

В то же время по информации российской газеты "Коммерсант", новым послом России в Вашингтоне будет Александр Дарчиев, который сейчас является главой департамента Северной Америки МИД.

США и Россия - последние новости

Ранее российский диктатор Владимир Путин сделал заявление относительно вступления Трампа в должность. По его словам, он готов к диалогу с США. Путин добавил, что РФ видит желание Трампа "возобновить прямые контакты с Россией, приостановленные не по нашей вине".

В то же время в госдепе США ответили, почему Россию до сих пор не признали страной-спонсором терроризма. Там считают, что масштабные санкции, введенные Вашингтоном против РФ, помогают эффективнее достигать политических целей.

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