Канцлер также отметил, что решение войны, которую РФ ведет против Украины, не должно произойти через головы украинцев и Европы.

Канцлер Германии Олаф Шольц не ожидает сокращения помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки на фоне прихода к власти 47-го президента США Дональда Трампа, который 20 января официально вступил в должность.

"Я не ожидаю немедленного сокращения поддержки Украины со стороны США в ближайшем будущем. Мы увидим, что произойдет в долгосрочной перспективе", – заявил Шольц на мероприятии Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Свою позицию он обосновал тем, что Трамп намерен найти пути решения конфликта в ближайшее время и обсудить этот вопрос с правителем РФ Владимиром Путиным.

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В то же время Шольц подчеркнул, что решение войны, которую РФ ведет против Украины, не должно произойти через головы украинцев и Европы.

Помощь США Украине: вы могли это пропустить

Более половины американцев хотят уменьшения поддержки Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Ipsos по заказу New York Times. Американцы считают, что США тратят на поддержку Украины слишком много. 60% опрошенных призывают Вашингтон меньше участвовать в международных конфликтах и больше решать проблемы внутри страны.

Ранее администрация уже бывшего президента США Джо Байдена рассекретила информацию о том, как она помогла Украине в развитии военной индустрии беспилотников. Так, Вашингтон потратил 1,5 миллиарда долларов в сентябре прошлого года на увеличение производства дронов.

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