Российский диктатор сказал, что самое важное сейчас - "устранить причины кризиса" в Украине.

Российский правитель Владимир Путин заявил, что готов к диалогу с новой администрацией Соединенных Штатов Америки, и поздравил избранного президента Дональда Трампа со вступлением в должность. Об этом он сказал 20 января на заседании Совета безопасности РФ.

"Мы видим заявления избранного президента США и членов его команды и желание возобновить прямые контакты с Россией, приостановленные не по нашей вине... Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Москва "никогда не отказывалась от диалога, всегда была готова поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией".

"Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь - устранить причины кризиса. Что касается самого урегулирования ситуации, то его целью должно быть не короткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и вооружения с целью дальнейшего продолжения конфликта, а долговременный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, проживающих в этом регионе", - сказал диктатор.

И заверил, что Россия будет бороться за свои интересы.

"В этом и заключается цель и смысл проведения "СВО"", - добавил он.

Инаугурация Трампа: что известно

Как сообщал ранее УИНАН, официальная часть инаугурации Трампа начнется, когда в Америке наступит 11 утра, а в Киеве в это время будет 6 вечера, но сама инаугурация назначена на 12:00 по Вашингтону (на 19:00 по Киеву).

По американской традиции президент должен пройти официальную процедуру в Капитолии, на лестнице с западной части здания. В этом году место проведения церемонии изменили из-за плохой погоды - церемония состоится в ротонде того же здания.

Среди обязательных гостей можно будет увидеть экс-президентов Джорджа Буша, Билла Клинтона, Барака Обаму, нынешнего лидера Джо Байдена с женой. Не обойдется и без владельцев крупных корпораций: Илона Маска, Марка Цукерберга, Джеффа Безоса, Шоу Цзы Чу и Сундара Пичаи.

Вас также могут заинтересовать новости: