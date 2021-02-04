Также президент США призвал Россию освободить заключенного оппозиционера Алексея Навального.

Джо Байден предупредил президента России Владимира Путина, что Соединенные Штаты больше не будут "прогибаться" перед российской агрессией.

Об этом президент США заявил во время выступления перед сотрудниками Госдепартамента, передает Радио Свобода.

"Я дал понять президенту Путину в манере, которая очень отличается от манеры моего предшественника, что дни, когда Соединенные Штаты прогибаются перед российскими агрессивными действиями, - вмешательство в наши выборы, кибератаки и отравление ее граждан - завершились", - сказал Байден.

Он призвал Россию освободить заключенного оппозиционера Алексея Навального. 2 февраля ему отменили условный срок и приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима.

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"Мы не будем сомневаться, чтобы поднять цену для России", - добавил Байден.

В Кремле пока не комментировали заявление американского президента.

Первые контакты Джо Байдена на посту президента США

Джо Байден в первые дни своего президентства, помимо кадровых вопросов в США, еще и "общался" с лидерами других стран и организаций.

В частности, в телефонном разговоре с Путиным Байден пообещал отстаивать национальные интересы США, поднял тему хакерских атак и отравления Навального.

Не обошел президент США стороной и Украину, подтвердив поддержку суверенитета нашей страны.

При общении с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Байден подтвердил приверженность США коллективной безопасности. Байден и Столтенберг также подтвердили намерение совместно работать над глобальными вызовами.

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Автор: Александр Топчий