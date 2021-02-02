Они также потребовали освобождения всех мирных протестующих и журналистов, задержанных с 23 января.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвали "немедленно и без условий" освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

Они также потребовали освобождения всех мирных демонстрантов и журналистов, задержанных с 23 января.

"Мы снова призываем российские власти немедленно и без каких либо условий освободить господина Навального, а также сотни других российских граждан, необоснованно задержанных в последние недели за осуществление своих прав, в том числе права на свободу выражения мнения и на мирные собрания", - написал госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

С требованием немедленно освободить Навального также выступил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Сегодняшнее извращенное постановление, направленное на жертву отравления, а не на виновных, показывает, что Россия не выполняет самые основные обязательства, возложенные на любого ответственного члена международного сообщества", - написал Рааб.

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Протесты в России из-за ареста Навального

23 и 31 января по всей России состоялись массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.

На акциях 31 января задержаны более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Автор: Александр Топчий