Российский корабль плыл в 48 км к юго-востоку от перевала Амукта.

Береговая охрана США во время патрулирования возле Алеутских островов на Аляске обнаружила корабль Военно-морских сил РФ в пределах исключительной экономической зоны США.

Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на Береговую охрану. По ее данным, российский корабль плыл в 48 км к юго-востоку от перевала Амукта, он двигался "в международных водах, но все еще находился в пределах исключительной экономической зоны США", которая простирается на 370 км от береговой линии США.

Российский корабль засекли с катера береговой охраны США и с вертолета авиабазы береговой охраны Кадьяк. Американский катер береговой охраны не выходил на связь с российским кораблем, но следовал за ним, когда тот двигался на восток.

Видео дня

"Мы встретили их, чтобы убедиться, что не нарушаются интересы США в морских водах вокруг Аляски", - прокомментировал командир катера Стивен Балдовски.

Ситуация вокруг Адяски

Китайские и российские бомбардировщики 24 июля вместе влетели в зону американской ПВО на Аляске, что побудило американские и канадские силы начать их перехват и сопровождение.

Такое столкновение не представляет угрозы серьезной эскалации, однако оно, как писало The Telegraph, стало напоминанием о расширении воздушной мощи Китая, и оно подчеркивает высокие ставки, поскольку американцы спешно разрабатывают контрмеры.

Вас также могут заинтересовать новости: