Активность России в зоне ПВО на Аляске происходит регулярно.

Североамериканское командованик воздушно-космической обороны (NORAD ) сообщает, что оно обнаружило и отследило четыре российских военных самолета, действовавшие в зоне идентификации ПВО Аляски.

"Российский самолет остался в международном воздушном пространстве и не заходил в суверенное воздушное пространство США или Канады. Активность России в зоне ПВО на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза", - сказано в сообщении, пишет Newsweek.

ADIZ начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, и представляет собой определенный участок международного воздушного пространства, который требует быстрой идентификации всех самолетов в интересах национальной безопасности.

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"NORAD использует многоуровневую защитную сеть спутников, наземных и бортовых радаров и истребителей для отслеживания самолетов и информирования о соответствующих действиях. NORAD по-прежнему готов использовать ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки", - отметили там.

Точно неясно, когда и где были замечены и отслежены четыре российских самолета в понедельник, и изменилось ли количество таких инцидентов с тех пор, как Россия вела войну на Украине. В предыдущем заявлении NORAD говорилось, что с 2007 года количество российских полетов в зонах ПВО варьировалось от нуля до 15.

Инциденты с российскими самолетами

Российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Камчатском крае, сообщил Тихоокеанский флот РФ. Отмечается, что самолет якобы выполнял учебный полет без боекомплекта. Есть информация, что истребитель выполнял полет над акваторией Авачинского залива.

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