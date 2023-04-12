Американские и латвийские армейцы не участвуют в войне.

Представители Соединенных Штатов Америки и Латвии подтвердили присутствие на территории Украины их военнослужащих. При этом участия в боевых действиях они не принимают.

Так, в интервью Fox News координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал о "незначительном военном присутствии" в посольстве США в Украине. Ранее информацию о пребывании в Украине иностранных военных опубликовали СМИ, ссылаясь на документы Пентагона, которые стали частью крупной утечки.

"В посольстве есть небольшой военный контингент США, который работает вместе с офисом атташе по вопросам обороны, чтобы помочь нам работать над подотчетностью оборудования, которое поступает в Украину и выходит из нее", – объяснил Кирби.

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По его словам, американские военные "не воюют на поле боя". Изменений в решении президента США Джо Байдена о том, что американские войска в Украине не будут участвовать в войне, не было.

В то же время, как пишет издание Delfi, в Министерстве обороны Латвии заявили об отправке на территорию Украины своих военных для выполнения вспомогательных функций. Речь идет, в частности, об охране посольства Латвии в Украине и грузов. Отмечается, что они также не участвуют в боевых действиях.

Утечка документов в США: что известно

7 апреля NYT написал об утечке в сеть планов США и НАТО относительно будущего контрнаступления в Украине. Сообщалось, что некоторые разделы слитых документов были исправлены.

В США уже начали расследовать утечку строго засекреченных документов Пентагона. Американское Министерство юстиции начало уголовное расследование. В то же время отмечается, что этот процесс может длиться месяцами.

На утечку этих документов отреагировали в Украине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что опубликованные данные опираются на большую часть фиктивной информации.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что утечка секретных документов Пентагона имеет как правдивую, так и ложную информацию. По его словам, эти данные уже неактуальны.

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