Стороны также обсудили строительство баз и складов для накопления техники и оружия.

Власти США подтвердили, что усилят свой постоянный военный контингент в Польше.

Об этом сказал польский премьер Матеуш Моравецкий, передает RMF24. Он отметил, что на встрече вице-президент США Камала Харрис подтвердила планы по усилению постоянного присутствия американских войск в Польше.

Моравецкий уточнил, что Харрис говорила не только о дополнительном присутствии нескольких тысяч солдат, но и о строительстве баз и складов для накопления техники и оружия.

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Техника, как отметил премьер, является самым главным сейчас. "Это показывает российская агрессия, с которой сталкиваются наши восточные соседи. И этого оборудования в Польше будет намного больше", – отметил он.

Моравецкий подчеркнул, что США полностью поддерживают идею укрепления своего присутствия в Польше.

Кроме того, стороны обсуждали щит противоракетной обороны, который строится в Редзиково на севере Польши.

Присутствие США в Польше

О том, что США планируют расширить свое пристутствие в Польше стало известно еще в сентябре 2019 года. Тогда США намеревались отправить в эту евпропейскую страну тысячу своих военных. При этом Польша была обязана за свой счет соорудить необходимую инфраструктуру для размещения солдат.

С тех пор американский контингент в Польше только расширялся, а с началом войны в Украине, пребывание там военных США только увеличило свою актуальность.

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