Энтони Блинкен в Германии обсудит с министрами из 20 стран ситуацию с эвакуированными из Афганистана.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 8 сентября посетит Германию, где обсудит ситуацию в Афганистане с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом и представителями других стран.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, во время визита на авиабазу ВВС США в немецком Рамштайне глава Госдепартамента США встретится с эвакуированными афганцами, а также примет участие в онлайн-конференции с министрами из более 20 стран, принимающих вывезенных из Афганистана людей.

Перед этим, 5 сентября, Блинкен направится в Катар, чтобы встретиться с политическим руководством этой страны.

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Как отмечается, ранее за переговоры с "Талибаном" высказался Маас, который считает, что это позволит не допустить рост терроризма в Афганистане.

Немецкий министр также допустил открытие Посольства Германии в Афганистане во власти талибов.

Ситуация в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана.

В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

В связи с этим США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан из Афганистана.

Украина эвакуировала из Афганистана 700 человек и вошла в рейтинг государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных.

Автор: Инна Андалицкая