Государственный секретарь США Энтони Блинкен 8 сентября посетит Германию, где обсудит ситуацию в Афганистане с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом и представителями других стран.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Так, во время визита на авиабазу ВВС США в немецком Рамштайне глава Госдепартамента США встретится с эвакуированными афганцами, а также примет участие в онлайн-конференции с министрами из более 20 стран, принимающих вывезенных из Афганистана людей.
Перед этим, 5 сентября, Блинкен направится в Катар, чтобы встретиться с политическим руководством этой страны.
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Как отмечается, ранее за переговоры с "Талибаном" высказался Маас, который считает, что это позволит не допустить рост терроризма в Афганистане.
Немецкий министр также допустил открытие Посольства Германии в Афганистане во власти талибов.
Ситуация в Афганистане
15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана.
В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
В связи с этим США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан из Афганистана.
Украина эвакуировала из Афганистана 700 человек и вошла в рейтинг государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных.