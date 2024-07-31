Поворотным моментом стало принятие закона об "иноагентах" грузинским парламентом в мае этого года.

США приостанавливают помощь грузинскому правительству на сумму более 95 миллионов долларов из-за закона об "иностранных агентах", который Вашингтон считает антидемократическим. Об этом заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен, которого цитирует Reuters.

Закон, принятый парламентом Грузии в июне, требует от групп, получающих финансирование из-за рубежа, регистрироваться как иностранные агенты. Внутренняя оппозиция и Запад раскритиковали его как инспирированную Россией меру для подавления инакомыслия.

Принятие законопроекта привело к серьезному срыву в отношениях между Западом и Грузией. По словам Блинкена, пауза в предоставлении помощи США является результатом пересмотра двустороннего сотрудничества, который был объявлен в мае вместе с визовыми ограничениями. На этом фоне правящая партия Грузии обвинила Вашингтон в проведении политики "угроз и шантажа".

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"Антидемократические действия и ложные заявления грузинского правительства несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО", - сказал Блинкен в заявлении и добавил, что Вашингтон продолжит помощь, которая принесет пользу народу Грузии.

Как отмечает Reuters, Европейский Союз также заморозил около 30 миллионов евро военной помощи Грузии.

Закон об "иноагентах" в Грузии

Как писал УНИАН, в конце мая парламент Грузии преодолел президентское вето на скандальный закон об иностранных агентах, который вызвал массовые протесты в Тбилиси. Это событие встретило резкую критику не только со стороны грузинской оппозиции, но и со стороны мирового сообщества.

Более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата в ЕС. По мнению евродепутатов, попытки грузинских властей заставить замолчать мирных демонстрантов вышли за пределы дозволенного.

Также Грузию предлагают лишить безвиза с ЕС. Кроме отмены безвиза, могут рассмотреть целенаправленные санкции и замораживание средств ЕС.

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