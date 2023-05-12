Песков ничего не смог сказать о такой сделке.

Недавно CNN стало известно, что Белый дом ищет варианты, как освободить из российского заключения двух незаконно задержанных американцев: бывшего морского пехотинца Пола Уилана и журналиста Эвана Гершковича.

Одним из вариантов рассматривалось ослабление санкций в обмен на свободу для этих двух лиц.

Издание CNN завернулось в Кремль с просьбой прокомментировать, на самом ли деле Вашингтон готов пойти навстречу России в вопросе частичного снятия финансовых ограничений.

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В Москве общаться на эту тему отказались. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не захотел комментировать, получала ли Москва такие предложения от Вашингтона и рассматривала ли бы такие варианты.

"Мы вообще не будем комментировать эту тему", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

CNN отмечает, что в Вашингтоне готовы пойти на такой шаг из-за того, что в тюрьмах США нет высокопоставленных граждан РФ, ведь раньше такие обмены уже были.

Обмен США и России заключенными: что известно

Отметим, что это уже не первый раз пытается "торговаться" с Россией по обмену заключенными.

В апреле прошлого года Белый дом добился освобождения американца Тревора Рида, который содержался в России с 2019 года. В обратном направлении поехал осужденный российский контрабандист Константин Ярошенко. Также в декабре похожий сценарий состоялся и в обмене звезды американского баскетбола Гринера и известного торговца оружием Виктора Бута.

Однако россияне отказались таким образом освобождать и Уилана. Его, а также Гершковича РФ считает шпионами. На протяжении многих лет разговоров российские чиновники указывали, что в обмен на Уилана они ожидают кого-то, кто связан с разведывательным аппаратом России, заявили действующие и бывшие чиновники США. В Вашингтоне ожидают, что такой сценарий будет предложен и в отношении Гершковича.

Как ранее сообщалось, собственный корреспондент газеты Wall Street Journal Эван Гершкович был арестован российскими силовиками в конце марта. ФСБ задержала его в Екатеринбурге, когда он собирал материал для статьи о "Группе Вагнера" и как раз планировал очередное интервью.

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