По мнению дипломата, Штаты должны выполнить четыре важных шага.

Администрация президента США Джо Байдена проделала отличную работу в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО по снабжению Украины материально-технической, экономической помощью, разведданных и обучением, необходимыми ей для победы над российским вторжением. Теперь Штаты должны поднять на этот же уровень и диломатию и начать "дипломатическое наступление", чтобы помочь Киеву ориентироваться в мирных переговорах, восстановить Украину и поддерживать экономическое давление на Россию.

Об этом в колонке для The Washington Post заявил бывший посол США в России Майкл МакФол. По его мнению, Соединенные Штаты должны выполнить четыре важных шага.

"Во-первых, президент Байден должен назначить специального посланника для мирных переговоров. Прямо сейчас нас переигрывают китайцы, которые назначили дипломата высшего звена Ли Хуэя, чтобы представлять их по этому вопросу. Ли встречался с правительственными чиновниками по всему региону, в том числе в Украине, чтобы поддержать заявления Пекина о том, что он поддерживает переговоры. Китай, однако, делает это не бескорыстно. Он имеет тесные связи с кремлевскими чиновниками, что ставит под сомнение его нейтралитет как миротворца", – пишет МакФол.

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Он подчеркнул, что Штаты должны принимать более активное участие в этой дипломатической игре. Вторым шагом МакФол называет необходимость назначить нового посла или специального координатора по восстановлению Украины.

"Такое должностное лицо могло бы сосредоточиться на усилиях по передаче изъятых активов Центрального банка России в международный Фонд развития Украины. Этот посланник также будет способствовать прозрачности, участию частного сектора и послевоенному демократическому возрождению. Работа слишком велика и слишком политизирована, чтобы с ней могли справиться существующие американские агентства", – считает дипломат.

Кроме того, по мнению бывшего посла США в России, Байден или госсекретарь Энтони Блинкен должны назначить "де-факто посла в российской диаспоре". По его словам, нынешние усилия американской стороны по оказанию помощи россиянам, которые выехали из РФ, чтобы не поддерживать войну, недостаточны.

"Мы заинтересованы в национальной безопасности, в том, чтобы дать этим беженцам повод не возвращаться домой. Молодые люди, которые покидают Россию сегодня, – это солдаты, которых завтра не будет на поле боя в Украине. С этой целью мы также должны работать над поощрением большей эмиграции. Среди других задач такой посланник мог бы работать над тем, чтобы помочь критикам Путина, живущим в изгнании, получить рабочие визы, разблокировать их банковские счета и поддерживать работу средств массовой информации или гражданского общества, направленную против тех, кто все еще находится в России. Служение связующим звеном с белорусской оппозицией также может быть частью работы. Такие позиции создавались в прошлом для взаимодействия с общинами диаспоры из Кубы, Ирана и Венесуэлы", – пишет МакФол.

В-четвертых, как считает дипломат, госсекретарь США Блинкен должен назначить нового "громкого координатора санкций", поскольку нынешний – Джеймс О'Брайен – переходит на другую должность.

"Прямо сейчас Соединенные Штаты и их союзники должны расширять существующие санкции для поддержки текущих и будущих украинских контрнаступлений, поэтому чем раньше мы сможем найти хорошую замену О'Брайену, тем лучше. Такой посланник также будет работать над сохранением санкций после войны до тех пор, пока Кремль не возьмет на себя обязательство выплатить репарации. Это большая, тяжелая работа, и она должна быть выполнена немедленно. Помогая украинским воинам выиграть войну, Соединенные Штаты также должны сделать больше, чтобы помочь Киеву отвоевать мир. Время готовиться к этой огромной миссии не после окончания войны, а сейчас", – резюмировал МакФол.

Война в Украине: поддержка США

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину США активно поддерживают нашу страну. В частности, Штаты предоставляют военную и финансовую помощь. К примеру, 21 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна предоставит Украине дополнительные $1,3 млрд на восстановление.

13 июня 2023 года США объявили о выделении Украине нового пакета дополнительной военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS, а также БМП Bradley.

Кроме того, в США переоценили стоимость оказанной Украине военной помощи на 6,2 миллиарда долларов. Это значит, что Пентагон сможет выделить Украине дополнительную военную помощь на эту сумму до конца текущего финансового года.

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