Чиновники США планируют передать данные о потенциальных лицах, уклоняющихся от санкций, и предупредить о возможных наказаниях за несоблюдение международных санкций.

Высокопоставленные чиновники министерства финансов США по санкциям планируют в апреле специальные международные поездки, чтобы оказать давление на компании и страны, которые все еще ведут бизнес с Россией, и вынудить их разорвать финансовые связи с этой страной-террористкой.

Как пишет Associated Press, чиновники казначейства Лиз Розенберг и Брайан Нельсон, специалисты по санкциям и борьбе с финансированием терроризма, встретятся с руководителями финансовых учреждений в Швейцарии, Италии и Германии. Они планируют поделиться разведданными о потенциальных лицах, уклоняющихся от санкций, и предупредить о возможных наказаниях за несоблюдение международных санкций.

Розенберг также посетит Казахстан, чтобы призвать частный бизнес страны не оказывать Кремлю материальную или разведывательную поддержку.

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"Послание чиновников Минфина США состоит в том, что те, кто работает с правительством России, должны решить, либо продолжать оказывать Москве материальную поддержку, или продолжать вести дела со странами, на долю которых приходится 50% мировой экономики", - пишет AP.

Санкции США против России - что известно

На сегодняшний день США и их союзники ввели прямые санкции в отношении более 2500 российских компаний, чиновников, олигархов и членов их семей. Санкции блокируют им доступ к американским банковским счетам и финансовым рынкам, не позволяя им вести дела с американцами, ездить в США и т. д.

В годовщину вторжения США ввели санкции против организаций, которые помогли России уклониться от ранее введенных ограничений. Металлургический и горнодобывающий секторы России также попали в список тех, против кого введены санкции, которые Минфин США назвал одними из самых серьезных на сегодняшний день.

Тем временем, страны Центральной Азии занимают нейтральную позицию в отношении Украины, не поддерживая ни вторжение России, ни осуждение войны со стороны США и Запада.

Высокопоставленные чиновники министерства финансов в пятницу указали на замедление экономического роста в России как на признак того, что санкционные усилия в отношении российских олигархов и крупных секторов российской экономики увенчались успехом. Стоимость рубля также падает.

Американские чиновники также доверяют плану ограничения цен на нефть, который был запущен в конце 2022 года среди стран "Большой семерки". Страны договорились платить 60 долларов за баррель российской нефти. Намерение состоит в том, чтобы лишить Путина денег для продолжения войны, в то же время позволяя экспорт нефти из России и помогая поддерживать низкие мировые цены.

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