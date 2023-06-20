Украина получит новую помощь от Штатов на эти средства.

Соединенные Штаты переоценили стоимость оказанной Украине военной помощи. Речь идет о 6,2 миллиарда долларов.

Как сообщила заместитель пресс-секретаря министра обороны США Сабрина Сингх на брифинге, Пентагон пересчитал стоимость военной помощи для Украины. Выяснилось, что за 2022 и 2023 финансовые годы Штаты переоценили стоимость оказанной военной помощи на $6,2 млрд. Это означает, что Пентагон сможет выделить Украине дополнительную военную помощь на эту сумму до конца текущего финансового года.

Кроме того, Сингх прокомментировала "мирные инициативы" президента РФ Владимира Путина.

Видео дня

"Крым является частью Украины, и мы поддерживаем усилия украинцев по возвращению своих земель", – подчеркнула она.

Военная помощь Украине

20 июня Министерство обороны Португалии объявило о новом пакете помощи для Украины. В него войдут 14 бронетранспортеров M113 и комплект 105-мм гаубиц.

Кроме того, португальская компания, производящая беспилотники Tekever, поставит Украине некоторые из своих систем. Дрон Tekever AR3 предназначен для наблюдения за большой территорией как в рамках наземных, так и морских миссий. Его можно использовать для продолжительных операций до 16 часов.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в Украину уже доставили зенитный ракетный комплекс SAMP/T франко-итальянского производства. Он уже защищает ключевые объекты и жизни украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: