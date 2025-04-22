На сайте Минюста США объясняется, что ECAS обеспечивает полное ведение иммиграционных дел.

Департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, получил разрешение на доступ к базе секретных данных Минюста, которая содержит адреса и истории дел миллионов иммигрантов.

Как сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на внутренние документы, речь идет о Системе судебных разбирательств и апелляций Исполнительного офиса по пересмотру иммиграционных дел (ECAS).

"Система ECAS хранит записи об иммигрантах, которые взаимодействовали с иммиграционной системой США, с указанием их имен, адресов, предыдущих показаний в иммиграционном суде и любой истории взаимодействия с правоохранительными органами, среди прочего", - написало издание.

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На сайте Минюста США объясняется, что ECAS обеспечивает полное ведение иммиграционных дел - от начала до конца, сохраняя все связанные документы в электронном виде.

По данным WP, шестеро советников из DOGE, которые работают в Минюсте, получили разрешение на доступ к ECAS.

Депортация из США

Президент США Дональд Трамп после прихода к власти заявил, что решит вопрос иммигрантов в стране. 16 апреля Трамп анонсировал программу "самодепортации". Правительство будет работать с иммигрантами, чтобы они могли вернуться в США, "если будут хорошо себя вести".

Новая программа будет предусматривать предоставление стипендии и билета на самолет для вылета из страны. Взамен американское правительство будет работать с иммигрантами, чтобы они могли вернуться в Соединенные Штаты, "если будут хорошо себя вести".

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