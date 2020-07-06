Британия ввела санкции за нарушение прав человека, в списке 25 россиян

Санкционный режим предусматривает наказание госчиновника и негосударственных субъектов за серьезные нарушения прав человека во всем мире.

В Великобритании представили свой санкционный режим и ввели санкции против виновных в убийстве российского юриста Сергея Магнитского.

Об этом министр иностранных дел Доминик Рааб заявил перед Палатой общин, сообщает сайт британского правительства.

В частности, по его словам, первый самостоятельный режим санкций в Британии создает юридическую основу по внедрению ограничительных мер против тех лиц, которые имеют отношение к наиболее грубым нарушениям прав человека во всем мире.

Так, санкции предусматривают запрет на въезд в Великобританию и замораживание активов.

Санкционные правила учитывают ряд факторов, среди которых, во-первых, речь идет о праве на жизнь, оказавшееся под угрозой убийства или внесудебных казней. Также, во-вторых, право не подвергаться пыткам или насилию либо бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство обращению. И, в-третьих, право быть свободным от рабства, подневольного состояния или принудительного труда.

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"Полномочия также дают нам возможность наказывать более широкую сеть правонарушителей, включая тех, кто способствует, подстрекает, поощряет и поддерживает эти преступления", - отметил Рааб.

По его словам, это касается как государственных чиновников, так и негосударственных субъектов. "Если вы являетесь клептократом или организованным преступником, - вы не будете иметь возможности отмывать ваши кровавые деньги в этой стране", - подчеркнул Рааб.

В то же время, первыми лицами, в отношении которых вводятся санкции, являются те, которые несут ответственность за пытки и убийство российского адвоката Сергея Магнитского. Также санкции включают причастных к грубому убийству саудовского журналиста Джамала Хашогги.

При этом в разъяснении на сайте британского правительства сказано, что санкции, к которым Великобритания ранее присоединилась в рамках Европейского Союза, в Британии будут оставаться в силе до 31 декабря 2020 года.

Как добавляет DW, в рамках нового правового режима первая волна санкций Великобритании коснется 25 граждан России, причастных к "делу Магнитского", 20 граждан Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста Джамаля Хашогги, двух военных генералов из Мьянмы, причастных к преследованиям народа рохинджа и других этнических меньшинств, и двух организаций, причастных к функционированию трудовых лагерей в Северной Корее.

Ранее УНИАН сообщал, что Лондон намерен задействовать так называемую "поправку Магнитского" закона "О санкциях и борьбе с отмыванием денег" после выхода Великобритании из Евросоюза.

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