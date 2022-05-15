Полицейские по очереди начали снимать наручники с митингующих и выписывали на них штрафы.

В Берлине второй день подряд проходила акция в поддержку украинских героев с "Азовстали" в Мариуполе. 14 мая шесть украинок приковались наручниками к забору у Бранденбургских ворот, демонстрируя солидарность с заблокированными воинами и требуя их освободить.

Об этом сообщает UA-Football.

Акция проходила спокойно, но затем сразу четыре автомобиля полиции прибыли на место происшествия. 30 правоохранителей оцепили определенный периметр площади и не давали никому пройти.

Полицейские по очереди начали снимать наручники с митингующих и выписывали на них штрафы. Однако самым циничным поступком был запрет пить воду. У самих украинок бутылок воды не было, а полиция не позволяла передавать воду, пока те не снимут наручники добровольно.

По их словам, протестующие могли пойти и взять воду самостоятельно. Одна из девушек смогла это сделать без открытия наручников, но, как только она дотянулась до воды, полицейский сразу вырвал бутылку из ее рук.

После составления актов штрафа на некоторых из участниц - всех отпустили. Размер штрафа не сообщается.

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