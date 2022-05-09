Нападение совершили участники акции, пришедшие к мемориалу воинам Красной Армии в Трептов парке.

Сегодня, 9 мая, в Трептов парке россияне и участники акции в честь "Дня Победы" в Берлине напали на украинскую съемочную группу ТСН, которая снимала сюжет о нарушениях во время памятных мероприятий.

Известно, что нападение совершили участники акции, которые пришли к мемориалу воинам красной армии в Трептов парке, принеся с собой запрещенную в Германии символику - георгиевские ленты и красные флаги. В это время съемочная группа 1+1 и ведущая Наталья Мосейчук фиксировали нарушения на камеру. Участники акции напали на съемочную группу, выкрикивая призывы к насилию.

Больше подробностей о нападении и о том, кто помог защитить украинскую съемочную группу и ведущую, покажут сегодня в сюжете ТСН из берлинского Трептов парка после 21:00 в марафоне "Єдині новини".

Напомним, накануне в Германии были запрещены любые действия, которые можно интерпретировать как поддержку российского вторжения в Украину, а также символы этой агрессии - буквы "Z", "V" и георгиевскую ленту, а также флаги россии, ссср и так называемых "лнр" и "днр". Кроме того, власти Германии запретили также демонстрацию украинского флага во время мероприятий, посвященных Дню Памяти и примирения. Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник назвал такое решение Берлина "огромным скандалом" и "политической катастрофой".

Смотрите специальный выпуск ТСН в марафоне "Єдині новини" сегодня в 21:00.