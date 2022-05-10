Глава МИД считает, что с людьми, которые приняли такие решения, что-то не так.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает морально преступным решение запретить украинские флаги во время акций 8-9 мая в Берлине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве.

"Я вообще в жизни никогда ни на кого не обижаюсь. Это, в принципе, у меня нет такого чувства, как обида на кого-то", - сказал Кулеба.

Он уточнил, что решение запрета украинской символики было принято не во всей Германии, а в Берлине местными властями.

"Я считаю, что это решение было непродуманным и дискриминационным, потому что на одну ступень была поставлена символика страны, совершившая преступление агрессии и массовые зверства, и символика страны, которая защищается от этой агрессии, граждане которой умирают от этих военных преступлений, и которая, кстати, защищает под этим флагом те же самые ценности, которыми так гордится власть города Берлина: демократия, свобода, плюрализм", - заявил Кулеба.

"Поэтому, если кто-то в мэрии или полиции Берлина решил, что лучший подход - это нейтралитет, это запретить всем все, то такой подход является не просто глубоко ошибочным, он является морально преступным, и я продолжу на этом настаивать. Если украинский флаг для кого-то в Берлине - это то же самое, что российский флаг, то с теми людьми, которые принимают такие решения, что-то не так, и мы должны с ними говорить, чтобы выяснить, что именно с ними не так", - подчеркнул Кулеба.

Что предшествовало

Полиция Берлина для предотвращения возможных конфликтных ситуаций, запретила использование символики, в том числе и украинской, во время мероприятий по случаю окончания Второй мировой войны в Европе 8-9 мая.

В то же время, власти Берлина разрешили украинскую символику в течение часа, во время памятного мероприятия ко Дню окончания Второй мировой войны в Европе, которое проводило украинское посольство.

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