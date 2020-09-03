Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске заявил о прогрессе по вопросу будущего Союзного государства.
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Как сообщает БЕЛТА, глава правительство РФ заверил, что союз будет основан на "абсолютно независимой позиции" государств.
"У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались", - сказал Михаил Мишустин.
По его словам, стороны обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности.
"Практически все ключевые министры нашего кабинета приехали в Минск, чтобы обсудить повестку дня", - добавил председатель правительства России.
Визит делегации РФ в Беларусь на фоне протестов
- Михаил Мишустин сегодня, 3 сентября, прибыл в Минск на переговоры с руководством республики.
- Во время встречи Лукашенко заявил, что Беларусь "перехватила" разговор якобы Варшавы и Берлина о "фальсификации" отравления Навального.
- Российский политолог Леонид Гозман предположил, что на встрече планируется обсуждение вхождения Беларуси в состав РФ.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- 24 августа Ольгу Ковальков, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета - Сергея Дылевского - задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.
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