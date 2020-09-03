Премьер РФ Мишустин сегодня прибыл в Минск и встретился с Лукашенко / фото REUTERS

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске заявил о прогрессе по вопросу будущего Союзного государства.

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Как сообщает БЕЛТА, глава правительство РФ заверил, что союз будет основан на "абсолютно независимой позиции" государств.

"У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались", - сказал Михаил Мишустин.

По его словам, стороны обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности.

"Практически все ключевые министры нашего кабинета приехали в Минск, чтобы обсудить повестку дня", - добавил председатель правительства России.

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Автор: Андрей Василюк