Москва изолирована на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, ни одна большая страна не поддержала ее.

Китай и Индия призвали прекратить войну в Украине путем переговоров, не оказав мощной поддержки традиционному союзнику России.

Как пишет The Guardian, глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что страны Запада развернули "гротескную" кампанию против русских.

Впрочем, ни одна большая страна не поддержала Россию, включая Китай. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Россию и Украину "не допустить распространения кризиса" и не повлиять на развивающиеся страны.

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"Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное разрешение украинского кризиса. Неотложным приоритетом является содействие мирным переговорам. Фундаментальным решением является решение законных проблем безопасности всех сторон и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности", — сказал Ван И.

Американские официальные лица были воодушевлены тем, что по их мнению Китай не оказывает конкретной поддержки войны, и заявили, что Пекин отклонил запросы прислать военную технику, что заставило Россию полагаться на Северную Корею и Иран, поскольку ее собственные запасы сокращаются.

Индия, в отличие от Китая, имеет теплые отношения с Соединенными Штатами, но также она имеет исторические связи с Россией, ее традиционным поставщиком оборонной продукции.

"Поскольку конфликт в Украине продолжает бушевать, нас часто спрашивают, на чьей мы стороне. Наш ответ каждый раз прямой и честный – Индия на стороне мира и твердо там будет оставаться. Мы на той стороне, которая призывает к диалогу и дипломатии как к единственному выходу", — сказал министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции отказался отвечать, было ли какое либо давление на Москву со стороны Китая. А в своей речи с трибуны Генассамблеи он пытался переложить вину непосредственно на страны Запада.

"Официальная русофобия на Западе беспрецедентна. Теперь размах гротескный. Они не стесняются заявлять о намерении нанести не только военное поражение нашей стране, но и разрушить и раздробить Россию", – сказал Лавров.

Он также назвал Европейский Союз "авторитарным, жестким, диктаторским образованием" и сказал, что руководство блока якобы вынудило лидера одного из государств-членов – президента Кипра Никоса Анастасиадеса – отменить запланированную с ним встречу.

Лавров также раскритиковал Запад за то, что он не сотрудничает с Россией.

Вместе со всем, едва ли не единственным голосом поддержки России на генеральной ассамблее стало заявление временного премьер-министра Мали Абдулая Майга, назначенного лидерами переворота, который приветствовал "образцовое и плодотворное сотрудничество" с Москвой.

Генасамлея ООН 2022

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в Нью-Йорке начала работу 77-я сессия Генассамблеи ООН. 20 сентября началась традиционная неделя высокого уровня - в работе будут участвовать лидеры государств.

18 августа стало известно, что Россия требует от США выдать визы российской делегации во главе с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым для их участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

В начале сентября стало известно, что Россия запросила у США 56 виз для того, чтобы делегация с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым отправилась в американский Нью-Йорк на ежегодную сессию Генассамблеи Организации Объединенных Наций, но на тот момент еще не получила ни одну из них. В конце концов, Лавров все же добрался до Нью-Йорка.

Отношения России и Китая

4 февраля 2022 года по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина две страны объявили о глубоком стратегическом партнерстве с целью противодействия глобальному влиянию США.

"Дружба между двумя государствами не имеет границ, нет "запретных" сфер сотрудничества", - заявили они, объявив о планах сотрудничества в ряде областей, включая космос, изменение климата, искусственный интеллект и контроль над интернетом.

Вместе с тем, инвестиции Китая в России в рамках программы "Один пояс, один путь" впервые упали до нуля, что свидетельствует о нежелании Пекина попасть под санкции из-за войны в Украине.

Посол Китая в США Цинь Ган также пытался опровергнуть заявления из февральской совместной декларации Китая и России о "безграничном" партнерстве.

Ранее китайский депутат приехал в РФ. Он стал самым высокопоставленным китайским чиновником, посетившим Россию с начала полномасштабной войны в Украине.

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