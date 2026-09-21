Один из самых популярных кроссоверов в Украине получил новую внедорожную версию (фото)

Колесные арки кроссовера получили необычную черную отделку.

Компания Hyundai представила внедорожную версию кроссовера Tucson. Модификация XRT получила новый кузовной обвес и ряд других доработок, пишет Motor1.

Спереди Hyundai Tucson XRT отличается от стандартной версии модели разделенной прямоугольной решеткой радиатора. Также снизу есть защитная пластина, которая подчёркивает внедорожную тематику.

Колесные арки получили необычную черную отделку. В Hyundai заявили, что она имеет узор, вдохновлённый кованым углеродным волокном.

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На кроссовер установлены черные колесные диски с надписью "XRT". Эту надпись также можно встретить на багажнике.

Внутри появились защитные коврики, сиденья с узором и отделка из темного металла. В остальном интерьер кроссовера остался без изменений.

Новый Hyundai Tucson поступит в продажу в Южной Корее в следующем месяце. Цены будут объявлены в октябре.

Известно, что пятое поколение кроссовера получит модернизированную гибридную установку с турбированным 1,6-литровым бензиновым двигателем, который стал мощнее. Общая отдача гибридной установки составит 242 л.с. и 380 Нм крутящего момента.

Гибридная версия будет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 8,5 секунды, что на 0,3 секунды быстрее, чем предшественник. Средний расход топлива составит 5,7 литра на 100 км.

Самые популярные новые автомобили в Украине

Ранее в "УкрАвтопроме" назвали самые популярные новые автомобили в августе 2026 года. Hyundai Tucson занял второе место по популярности среди частных покупателей.

В августе физические лица купили 162 кроссовера Hyundai Tucson. Модель опередила по продажам Toyota Camry, BYD Sea Lion 06 и Mazda CX-5.

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