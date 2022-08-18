В российском посольстве считают, что Вашингтон якобы должен обеспечить "беспрепятственный доступ" российской делегации к участию в Генассамблее ООН.

Россия требует от США выдать визы российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для их участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, пишет российской пропагандистское агентство "Интерфакс".

"Можно с уверенностью сказать, что мы бы хотели видеть Сергея Викторовича Лаврова на Генеральной ассамблее ООН", – сказал Антонов.

По его словам, США в последние годы якобы "не раз создавали сложности с рабочими поездками" для российских дипломатов.

"Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием... незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации", - отметил посол РФ.

Как сообщал УНИАН, в феврале США ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова из-за полномасштабного вторжения в Украину. Также санкции проти них ввел Евросоюз.

В апреле Великобритания ввела санкции против дочерей президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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