Россия требует от США выдать визы российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для их участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, пишет российской пропагандистское агентство "Интерфакс".
"Можно с уверенностью сказать, что мы бы хотели видеть Сергея Викторовича Лаврова на Генеральной ассамблее ООН", – сказал Антонов.
По его словам, США в последние годы якобы "не раз создавали сложности с рабочими поездками" для российских дипломатов.
"Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием... незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации", - отметил посол РФ.
Как сообщал УНИАН, в феврале США ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова из-за полномасштабного вторжения в Украину. Также санкции проти них ввел Евросоюз.
В апреле Великобритания ввела санкции против дочерей президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.