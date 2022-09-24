После вторжения РФ в Украину Индия стала вторым по величине покупателем нефти, поддерживая российскую экономику.

Индийские нефтепереработчики намерены отказаться от закупок российской нефти ESPO в этом месяце. Это происходит на фоне объявления в стране мобилизации, которая, по оценкам ОПУ, потребует ежегодно 1,3 триллиона рублей из бюджета, и планов РФ вдвое увеличить расходы на оборону.

Как сообщает Reuters Индия отказывается от закупок из-за высоких тарифов на фрахт.

Источники издания отмечают, что за последние полгода Индия, которая раньше редко покупала российскую нефть, стала вторым по величине клиентом после Китая. После того, как некоторые компании на Западе прекратили закупки, нефтепереработчики в Индии раскупали почти все сорта российской нефти, пользуясь скидками. Теперь цены на российскую нефть выросли.

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"На чистой основе после учета фрахта стоимость ESPO оказывается на $5-7$ за баррель дороже по сравнению с аналогичными сортами из других стран, таких как Murban в ОАЭ", – сообщил источник в индийской промышленности.

Аналитик Refinitiv Эхсан Уль Хак отметил, что производители Ближнего Востока снизили официальные цены на свои поставки в октябре, чем также ударили по привлекательности российской нефти.

Уже сейчас индийские компании все больше покупают другие сорта нефти из Западной Африки. Так, Индия загрузила 2,35 миллиона тонн африканской нефти в этом месяце (в августе – 1,16 миллиона тонн), а российской нефти – около 2 миллионов тонн (в августе – 3,55 миллиона тонн).

Позиция Индии относительно войны в Украине: что стоит знать

Индия, как и Пекин, избегала критики в адрес РФ из-за ее вторжения в Украину. Страна участвует в совместных с Россией военных учениях и по состоянию на начало лета рекордно увеличила импорт нефти из РФ.

Несмотря на это украинская сторона рассматривала Индию как одного из возможных гарантов безопасности. В июне СМИ Индии со ссылкой на дипломатические источники сообщали, что власти Украины попросили Индию стать одной из стран-гарантов ее безопасности, а также помочь с восстановлением страны.

Однако, представляя рекомендации к Киевскому договору о безопасности 13 сентября, Офис президента не упомянул Индию среди членов основной группы стран-союзников и потенциальных гарантов.

В конце этого месяца премьер-министр Индии Нарендра Моди на личной встрече заявил российскому президенту Владимиру Путину, что сейчас не время для войны. По мнению госсекретаря США Энтони Блинкен, опасения Индии по поводу войны в Украине, высказанные российскому диктатору, усиливают давление на Россию для прекращения боевых действий.

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