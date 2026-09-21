Мэр Москвы отреагировал на идею переноса столицы России в другой регион

Собянин заявил, что в других странах перенос столицы приводил прежде всего к дополнительным расходам.

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на идею о возможном переносе столицы России в другой регион на фоне массированных атак беспилотниками. Его слова цитируют росСМИ.

"Первое, что приходит на ум, когда говорят, как сделать так, чтобы во всех регионах было как в Москве, – это, наверное, каждый год переносить столицу нашей родины в разные регионы. И, смотри, все будут счастливо жить", - сказал Собянин.

По словам мэра Москвы, это не решило бы проблему развития регионов. Он добавил, что в других странах перенос столицы приводил прежде всего к дополнительным расходам, тогда как эффективность такого решения была "практически близка к нулю".

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Ранее Министерство обороны РФ в своем заявлении пообещало усилить удары по Киеву. Причиной назвали "атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России".

В Минобороны РФ утверждают, что в ночь на 20 сентября якобы сбили 8 ракет и 1951 беспилотник. При этом также утверждается, что "попытка массированной атаки на Москву провалилась" и "своих целей противник не достиг".

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