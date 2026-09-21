В Steam бесплатно раздают ретро-шутер со 100% положительных отзывов

Акция продлится всего несколько дней.

В цифровом магазине Steam стартовала бесплатная раздача Deadshot – игры в ретро-стиле, вдохновленной классическими шутерами вроде Doom, Quake и Half-Life. Акция действует до 23 сентября, 18:00 по Киеву.

Deadshot переносит игроков в мир, который за одну ночь заполонили мутанты. Причины произошедшего раскрываются не сразу, но основная задача быстро становится понятной: пробиваться через заброшенные города, лаборатории, тонели и другие локации, уничтожая противников.

Геймплей построен по классическим канонам шутеров старой школы. Здесь нет прокачки персонажа и других современных фишек – основное внимание уделено динамичным перестрелкам. В распоряжении игрока есть пистолеты, дробовики, автоматы и ракетницы, также доступны модификации оружия.

Видео дня

Проект имеет 100% положительных отзывов в Steam, хотя оценило его всего 13 пользователей. Поигравшие отмечают быстрый темп, простую механику стрельбы, ретро-атмосферу и большой выбор оружия. Один из обзоров даже описывает игру как "любовное письмо ретро-шутерам". Среди недостатков упоминаются не самый удачный искусственный интеллект противников.

Меж тем в одну из лучших игр 2026 года, Crimson Desert, теперь можно сыграть бесплатно прямо в браузере. Одновременно игра получила первую скидку 20% на всех платформах.

Ранее Steam опросил своих пользователей и назвал самую оптимальную конфигурацию игрового ПК в августе 2026. Число игроков c Windows 10 снижается каждый месяц, а RTX 3060 все еще самая популярная видеокарта.

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