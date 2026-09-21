Бензин рекордно дорожает, а дизель уже больше 100 грн: какие цены на топливо сейчас

Стоимость топлива превысила психологическую отметку.

Цены на дизельное топливо за выходные превысили психологическую отметку в 100 гривень за литр. Ровно до сотни дошла его стоимость на АЗС сети Neftek, тогда как на заправках SOCAR дизель уже стоит 103 грн за литр, сообщает портал Минфина.

Следует отметить, что средние цены на дизельное топливо по Украине немного снизились – на 13 копеек (-0,13%) – до отметки в 98,55 грн за литр.

В свою очередь, подорожание бензина позволило всем трем маркам обновить рекорды – хотя их стоимость росла неравномерно. Так, больше всего подорожал бензин марки А-92 – на целых 90 копеек (+1,07%), до 85,16 грн/л. Меньше за выходные выросли цены на бензин А-95 премиум – на 69 копеек (+0,75%), до средней отметки в 93,33 грн/л. Обычный бензин А-95 прибавил скромные 16 копеек (+0,18%) – до 89,15 грн/л.

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Что касается автомобильного газа, то он подорожал на символические 5 копеек (+0,11%) до среднего значения в 44,14 грн/л.

Цены на топливо в Украине – последние новости

17 сентября появилась информация, что Кабмин просит сети АЗС не повышать стоимость топлива до 100 и более грн за литр в надежде на разворот внешнего рынка. При этом потенциальная розничная стоимость дизельного топлива еще в начале недели оценивалась выше 102 грн/л.

Розничные цены на дизельное топливо в США продолжили расти и впервые превысили отметку в 6,5 доллара за галлон (76,72 гривни за литр) из-за войны Трампа против Ирана. Только в сентябре цены поднялись уже более чем на 87 центов (10,27 гривни за литр). Нехватка дизеля сейчас фиксируется по всему миру.

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