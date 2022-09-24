Китай призвал Россию и Украину не допустить «распространения кризиса» на другие страны / фото REUTERS

В Китае призвали Россию и Украину не допустить распространения войны на другие государства. Представитель КНР заявил о необходимости учесть "законные права и интересы развивающихся стран". При этом в Поднебесной считают, что боевые действия должны закончиться благодаря "справедливым и прагматичным" переговорам.

Такие заявления сделал министр иностранных дел Китая Ван И в рамках выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

"Мы призываем все заинтересованные стороны не допустить распространения кризиса и защитить законные права и интересы развивающихся стран", — сказал Ван И.

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Министр добавил, что войну необходимо закончить за столом мирных переговоров — "справедливых и прагматичных". Только так удастся урегулировать глобальные проблемы.

"Фундаментальным решением является разрешение законных проблем безопасности всех сторон и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности", — добавил Ван И.

Позиция Китая касательно войны в Украине

  • В середине августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о том, помогает ли КНР России: "Китай пока сохраняет нейтралитет. Политически на уровне нарративов их интерпретация причин войны совпадает. Но на уровне практической поддержки, к которой так стремится Россия, Китай придерживается нейтралитета".
  • Президент Владимир Зеленский в интервью 24 сентября назвал позицию Китая "неоднозначной". Глава Украины хотел бы увидеть помощь от Поднебесной для борьбы против РФ.
  • На прошлой неделе президент США Джо Байден рассказал, что пока не было никаких свидетельств практической поддержки России со стороны КНР.

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