В КНР заявили о необходимости учесть "законные права и интересы развивающихся стран".

В Китае призвали Россию и Украину не допустить распространения войны на другие государства. Представитель КНР заявил о необходимости учесть "законные права и интересы развивающихся стран". При этом в Поднебесной считают, что боевые действия должны закончиться благодаря "справедливым и прагматичным" переговорам.

Такие заявления сделал министр иностранных дел Китая Ван И в рамках выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

"Мы призываем все заинтересованные стороны не допустить распространения кризиса и защитить законные права и интересы развивающихся стран", — сказал Ван И.

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Министр добавил, что войну необходимо закончить за столом мирных переговоров — "справедливых и прагматичных". Только так удастся урегулировать глобальные проблемы.

"Фундаментальным решением является разрешение законных проблем безопасности всех сторон и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности", — добавил Ван И.

Позиция Китая касательно войны в Украине

В середине августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о том, помогает ли КНР России: "Китай пока сохраняет нейтралитет. Политически на уровне нарративов их интерпретация причин войны совпадает. Но на уровне практической поддержки, к которой так стремится Россия, Китай придерживается нейтралитета".

Президент Владимир Зеленский в интервью 24 сентября назвал позицию Китая "неоднозначной". Глава Украины хотел бы увидеть помощь от Поднебесной для борьбы против РФ.

На прошлой неделе президент США Джо Байден рассказал, что пока не было никаких свидетельств практической поддержки России со стороны КНР.

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