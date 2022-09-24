В Китае призвали Россию и Украину не допустить распространения войны на другие государства. Представитель КНР заявил о необходимости учесть "законные права и интересы развивающихся стран". При этом в Поднебесной считают, что боевые действия должны закончиться благодаря "справедливым и прагматичным" переговорам.
Такие заявления сделал министр иностранных дел Китая Ван И в рамках выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
"Мы призываем все заинтересованные стороны не допустить распространения кризиса и защитить законные права и интересы развивающихся стран", — сказал Ван И.
Министр добавил, что войну необходимо закончить за столом мирных переговоров — "справедливых и прагматичных". Только так удастся урегулировать глобальные проблемы.
"Фундаментальным решением является разрешение законных проблем безопасности всех сторон и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности", — добавил Ван И.
Позиция Китая касательно войны в Украине
- В середине августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о том, помогает ли КНР России: "Китай пока сохраняет нейтралитет. Политически на уровне нарративов их интерпретация причин войны совпадает. Но на уровне практической поддержки, к которой так стремится Россия, Китай придерживается нейтралитета".
- Президент Владимир Зеленский в интервью 24 сентября назвал позицию Китая "неоднозначной". Глава Украины хотел бы увидеть помощь от Поднебесной для борьбы против РФ.
- На прошлой неделе президент США Джо Байден рассказал, что пока не было никаких свидетельств практической поддержки России со стороны КНР.