Высокие цены надолго: дефицит дизеля не завершится до конца года, - Reuters

Мировые запасы дизтоплива сокращаются, а в США уже зафиксирован исторический минимум.

Глобальный дефицит дизельного топлива, вызванный войнами в Иране и Украине, вряд ли утихнет до следующего года, пишет Reuters.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), общие запасы дизельного топлива в стране снизились до 107,9 миллиона баррелей. Это самый низкий показатель для этого времени года с момента начала ведения статистики в 1982 году.

По словам главного операционного директора The Tank Tiger Стивена Барсамиана, стремительное сокращение запасов в хранилищах США свидетельствует о том, насколько ограниченным было предложение на рынке в последние месяцы. Он отметил, что сочетание сокращения запасов и роста свободных хранилищ для топлива свидетельствует о том, что участники рынка ожидают сохранения дефицита как минимум до первого квартала следующего года.

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"Больше хранилищ доступно для аренды, потому что никто не хочет продлевать существующие контракты. Зачем платить за хранилище, если хранить нечего?" – отметил Барсамиан.

Проблема глобального масштаба

В Управлении энергетической информации США (EIA) также ожидают, что запасы топлива останутся на низком уровне.

"Мы прогнозируем, что запасы дистиллятного топлива, которое часто продается как дизель, в США в сентябре упадут ниже 100 миллионов баррелей и будут оставаться ниже пятилетнего минимума до конца 2026 года и большей части 2027 года", – сообщили в EIA.

Запасы дизельного топлива в Европе также низкие. По данным Insights Global, в июле запасы в центре хранения, переработки и торговли Амстердам-Роттердам-Антверпен были на 16% ниже среднего показателя за последние пять лет.

В Сингапуре общий уровень запасов продуктов перегонки за последние несколько недель составлял в среднем около 8,2 миллиона баррелей. Это примерно соответствует уровню до начала войны в Иране, но ниже среднего показателя 2025 года в 9,6 миллиона баррелей.

Есть ли признаки улучшения ситуации

Руководители отрасли ожидают сохранения напряженности с мировыми поставками дизельного топлива в течение всей зимы, особенно если ситуация на Ближнем Востоке еще больше нарушит экспорт топлива, а российский запрет на экспорт дизельного топлива будет действовать до октября.

Директор по стратегии энергетических рынков компании StoneX Алекс Ходес сообщил, что цены на дизельное топливо в США могут вырасти ещё больше, поскольку покупатели с Восточного побережья закупают топливо в преддверии отопительного сезона.

В свою очередь экономист, специализирующийся на сфере энергетики, Филипп Верлегер считает, что дополнительное облегчение может прийти из Китая, который в последние месяцы стабильно наращивает объемы экспорта.

При этом в агентстве указали, что любая эскалация в Иране или в российско-украинской войне, а также крупная авария на нефтеперерабатывающем заводе может вызвать новые скачки цен.

"Нынешние фундаментальные факторы указывают на то, что высокие цены сохранятся ещё некоторое время", – подытожил директор по стратегии энергетических рынков компании StoneX Алекс Ходес.

Цены на дизельное топливо в мире – последние новости

21 сентября стало известно, что розничные цены на дизельное топливо в США продолжили рост и впервые превысили среднюю отметку в 6,5 доллара за галлон (76,72 гривны за литр). Тогда сообщалось, что дизельное топливо дорожает почти ежедневно и уже превысило пиковый уровень, зафиксированный в 2022 году.

Газета Financial Times писала, что американский лидер Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, из-за опасений, что эти атаки усугубляют глобальный дефицит дизельного топлива и провоцируют рост цен.

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