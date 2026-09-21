Появился трейлер нового фильма Дэвида Финчера с Брэдом Питтом (видео)

Картина выйдет в формате IMAX 25 ноября.

Стриминговый сервис Netflix показал полноценный трейлер фильма "Дальнейших злоключений Клиффа Бута" (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth) - спин-оффа "Однажды… в Голливуде".

"Брэд Питт возвращается к роли Клиффа Бута - но на этот раз действие разворачивается в 1977 году, и Голливуд стал совсем другим", - говорится в описании к ролику.

Снял спин-офф знаменитый режиссер Дэвид Финчер, а сценарий к нему написал Квентин Тарантино.

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Сообщается, что фильм выйдет в формате IMAX 25 ноября.

Спин-офф "Однажды… в Голливуде": что важно знать

Известно, что действие картины "Дальнейшие злоключений Клиффа Бута" развернется в 1977 году, примерно через восемь лет после событий оригинальной картины. Клифф уже не просто каскадер: теперь он работает голливудским "решалой", помогая киностудиям и знаменитостям разбираться с проблемными ситуациями.

В фильме также появятся Элизабет Дебики, Скотт Каан, Карла Гуджино, Яхья Абдул-Матин II, Питер Уэллер и Тимоти Олифант.

Стоит отметить, что для Финчера это первый полнометражный фильм после "Исчезнувшей" 2014 года.

Напомним, ранее УНИАН писал, как продолжение гангстерской драмы Гая Ричи с Томом Харди произвело фурор.

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