Американская сторона на протяжении нескольких последних месяцев постоянно отказывала во въездных визах ряду россиян для участия в мероприятиях ООН, посетовал посол РФ в Организации.

Российская Федерация запросила у США 56 виз для того, чтобы делегация с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым отправилась в американский Нью-Йорк на ежегодную сессию Генассамблеи Организации Объединенных Наций, но еще не получила ни одну из них.

Посол России в ООН Василий Небензя посетовал на это в письме к генсеку Организации Антониу Гутерришу, сообщает Reuters.

Посол утверждал, что Штаты на протяжении нескольких последних месяцев "постоянно отказывали во въездных визах" ряду россиян-делегатов для участия в мероприятиях ООН, и это "вызывает тревогу".

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Представитель Госдепа США сказал, что его страна серьезно относится к своим обязательствам в качестве государства, в котором проходит заседание Генассамблеи ООН.

Собеседник агентства отметил, что в соответствии с американским законодательством визовые записи являются конфиденциальными, поэтому отдельные случаи он не может комментировать.

Американская сторона может отказать в выдаче виз иностранными дипломатам из соображений безопасности и внешней политики.

Напомним, 12 сентября в Нью-Йорка начнет работу 77-я сессия Генассамблеи ООН. 20 сентября начнется традиционная неделя высокого уровня – в работе будут участвовать лидеры государств.

Стоит отметить, что США в конце февраля ввели санкции против Сергея Лаврова. Главу МИД РФ обвинили в том, что он несет прямую ответственности за неспровоцированное и незаконное дальнейшее вторжение России в Украину, которое произошло 24 числа.

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