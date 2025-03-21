Завершено формирование юридических документов, необходимых для его запуска.

Группа государств, работающих в рамках Совета Европы над созданием "специального трибунала" для осуждения лиц, ответственных за преступления агрессии РФ против Украины.

Как пишет Le Monde, они завершили формирование юридических документов, необходимых для его запуска, заявил генеральный секретарь Совета Ален Берсе.

"После двух лет напряженной работы тексты готовы к рассмотрению на политическом уровне. Я благодарен всем странам и экспертам, которые приложили столь значительные усилия. Виновные неизбежно должны быть привлечены к ответственности, в том числе за преступление агрессии против Украины, чтобы укрепить международное уголовное право", - заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Отмечатся, что Совет Европы, наблюдатель за демократией и фундаментальными правами на континенте, объединяет 46 стран с момента исключения России после вторжения на Украину в феврале 2022 года.

Преступления РФ в Украине

Россияне продолжают убивать украинских военнопленных. Не давно в соцсетях распространилось очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, он направил письма в ООН и МККК, чтобы военное преступление было зафиксировано.

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