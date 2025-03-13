Армия РФ по-прежнему пренебрегает международным гуманитарным правом.

Россияне продолжают убивать украинских военнопленных. В соцсетях распространяется очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"На обнародованном видео видно по меньшей мере 5 вероятно убитых военнопленных. Мы еще раз видим циничное пренебрежение международным гуманитарным правом со стороны армии РФ", - отметил он.

По словам омбудсмена, он направил письма в ООН и МККК, чтобы военное преступление было зафиксировано.

Видео дня

"Те, кто дает приказы и выполняет такие зверства, должны нести строгую ответственность", - добавил он.

Напомним, в рамках переговоров о прекращении огня Украина настаивает на обмене военнопленными, освобождении гражданских украинцев и возвращении принудительно перемещенных из Украины детей.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, освобождение украинских пленных должно стать одним из первых шагов к завершению войны:

"Завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации. Потому что доверия к РФ нет... И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных. Тысяч. Именно тысяч людей, которые удерживаются в России. И часть из них не только с 2022 года, а значительно раньше, еще с 2014-го. Россия должна отпустить украинцев".

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