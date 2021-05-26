В ООН хотят получить гарантии, что к Протасевичу не применяют пытки.

Эстония, Франция и Ирландия созывают немедленное заседание Совета Безопасности ООН из-за принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске и задержания журналиста Романа Протасевича.

Об этом пишет Голос Америки.

Обсуждение пройдет за закрытыми дверями и в неформальном виде, а следовательно никто из стран-представителей в Совбезе не может выступить против заседания.

Ранее спикер Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что ООН "шокированы незаконным арестом и произвольным содержанием" Протасевича.

"Мы боимся за безопасность Романа Протасевича и хотим получить гарантии, что к нему относятся человечно и не применяют пытки. Его появление на государственном телевидении прошлой ночью не было убедительным, учитывая очевидные синяки на лице, и высокую вероятность того, что его появление не было добровольным, а "признание" в серьезных преступлениях - принудительным", - говорится в заявлении Колвилла.

Задержание Протасевича: что известно

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя Оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29. В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

На заседании правительства 25 мая было принято решение, что с 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

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Автор: Людмила Жерновская