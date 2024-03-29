Программы заблокировали из-за систематических нарушений.

В Армении отныне заблокированы авторские передачи российского пропагандиста Владимира Соловьева. Об этом сообщил заместитель министра высокотехнологичной промышленности Республики Армения Авет Погосян.

Речь идет о том, что запрет введен на основании статей 5 и 6 Соглашения "О сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций между Правительством Республики Армения и Правительством Российской Федерации".

По словам чиновника, это произошло из-за "непрерывных нарушений", которые зафиксированы специалистами - комиссией по вопросам телевидения и радио Армении.

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"Заблокирована трансляция оригинальных программ "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на общедоступном мультиплексе телеканала "РТР-Планета" на территории Республики Армения", - заявил Погосян.

Как объясняет "Медуза", статья 5 предусматривает "исключение программ оскорбительного содержания в отношении народов и национальных ценностей" и "исключение вмешательства в предвыборные кампании и во внутриполитическую жизнь", статья 6 - "уважение к правилам национальных праздников и памятных дат" и "соблюдение общих правил во время военного и чрезвычайного положения".

"Авторские каналы Владимира Соловьева - одного из самых известных российских пропагандистов - с марта 2022 года заблокированы на Youtube. Причиной было названо нарушение условий использования платформы", - пишет Медуза.

Пропагандистские заявления Соловьева: что известно

Как сообщал УНИАН, недавно российский пропагандист Владимир Соловьев набросился на жителей Белгорода и назвал "мерзкой истерикой" жалобы жителей Белгорода на обстрелы и равнодушие со стороны других регионов.

Пропагандист, который постоянно призывает убивать украинцев, назвал своих же соотечественников "разными тварями", притворяющимися блогерами, которые начали "мерзкую истерику".

В эфире "Россия 1" пропагандист заявил, что побывал в Белгороде и выяснил, что в декабре региону выделили миллиард рублей на бронепленку и укрытия, то есть жалобы безосновательны. После этого на его странице во "ВКонтакте" появилось множество возмущенных комментариев от жителей Белгорода, которые предлагали ему приехать и пожить там.

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