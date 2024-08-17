Во внешнеполитическом ведомстве говорят, что уровень поддержки Киева на следующий год будет известен только после утверждения бюджета.

Сообщения о якобы прекращении правительством ФРГ военной помощи Украине являются некорректными и манипулятивными, а уровень поддержки Киева на следующий год будет известен только после утверждения бюджета, которое ожидается в ноябре. Об этом заявил пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает Укринформ.

"Сообщения о том, что Германия якобы прекращает военную помощь Украине, некорректны. Это такая же манипуляция, как и предыдущие сообщения об уменьшении помощи на следующий год вдвое", - сказал спикер МИД.

По его словам, в Германии действительно продолжается бюджетный процесс, "за которым мы внимательно наблюдаем", он будет утвержден в ноябре, и только тогда будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.

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"Сейчас, как и в прошлом году, правительство ФРГ запланировало в проекте бюджета определенную сумму помощи Украине. Она аналогична той, которая была запланирована в прошлом году на этом этапе бюджетного процесса. В прошлом году эта сумма выросла на парламентском этапе принятия бюджета осенью", - подчеркнул дипломат.

Он заверил, что Киев продолжает работать с немецкими партнерами над сохранением и укреплением поддержки Украины.

"Подчеркиваем, что каждое евро, инвестированное в укрепление обороноспособности нашего государства, - это вклад в безопасность всей Европы на фоне российской агрессии. ... Рассчитываем, что правительство ФРГ найдет возможность дополнительного финансирования потребностей Сил обороны Украины и в этом году", - резюмировал Тихий.

Военная помощь Украине от Германии - последние новости

Сегодня немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что Германия резко сокращает расходы на военную помощь Украине. По данным СМИ, в следующем году расходы сократят вдвое, а затем и в десять раз.

Отмечается, что правительство ФРГ ввело жесткие меры бюджетной экономии. Те военные средства, которые уже были утверждены, будут доставляться в Украину, но любые дополнительные заявки от Минобороны утверждать не будут.

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