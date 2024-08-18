В ведомстве подчеркнули, что федеральное правительство поддерживает Украину.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призывает правительство ФРГ не сокращать военную помощь Киеву. Об этом он сказал в комментарии изданию Bild.

По словам дипломата, безопасность Европы зависит от политической воли Германии продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины.

"Мы надеемся, что немецкое правительство найдет пути финансирования наших общих потребностей в сфере безопасности на этот год и что Бундестаг твердо и четко выскажется по бюджету на 2025 год", - отметил Макеев. Видео дня

Он предупредил, что расходы будут гораздо выше, если Украина проиграет в войне.

В свою очередь Министерство финансов Германии отреагировало на распространенную в СМИ информацию о том, что Берлин не намерен в следующем году оказывать Украине помощь. В ведомстве отметили, что помощь со стороны Германии в будущем будет частично перенесена на международные программы. Об этом сообщает "Суспільне", которое получило ответ от немецкого министерства на свой запрос по этому вопросу.

В частности речь идет о решении стран G7 выделить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

В ведомстве подчеркнули, что федеральное правительство поддерживает Украину в финансировании и оснащении военной техникой таким образом, как это не делает ни один другой европейский партнер. Это доказывает статья "Модернизация" в федеральном бюджете на 2024 год и целевые ассигнования на последующие годы.

"Федеральное министерство финансов готово рассмотреть возможность краткосрочного предоставления дополнительных средств к тому времени. Для этого, однако, дополнительные потребности должны быть четко определены и понятны, чтобы соответствовать всем бюджетным правилам и на этой основе можно было обратиться в Бундестаг с просьбой о предоставлении разрешения", - отметили в Минфине ФРГ.

В министерстве подчеркнули, что еще не получили ни одного конкретного сообщения о требованиях.

"Поэтому ни рассмотрение, ни решение не могут быть приняты", - отметили в сообщении.

Помощь Германии Украине - последние новости

Накануне МИД Украины сделал комментарий относительно "прекращения" военной помощи ФРГ Украине. Там отметили, что уровень поддержки Киева на следующий год будет известен только после утверждения бюджета.

Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что Германия резко сокращает расходы на военную помощь Украине. По данным СМИ, в следующем году расходы сократят вдвое, а затем и в десять раз.

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