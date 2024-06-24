По словам Брауна, будет интересно посмотреть, "как это закончится".

Соглашение президента России Владимира Путина о взаимной обороне с Северной Кореей может создать трения с Китаем, который долгое время был главным союзником этого затворнического государства, заявил в воскресенье высокопоставленный военный офицер США.

"У нас есть еще кто-то, кто сейчас подталкивает нас, так что это может привести к еще большему трению между (Китаем) и Россией", - заявил генерал ВВС, председатель Объединенного комитета начальников штабов Браун во время зарубежной поездки, пишет Reuters.

По его словам, будет интересно посмотреть, "как это закончится".

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Аналитики говорят, что пакт, подписанный в среду, может подорвать влияние Пекина на двух своих соседей, а любая повышенная нестабильность может отрицательно сказаться на глобальных экономических и стратегических амбициях Китая.

В четверг Путин заявил, что Россия может поставлять оружие в Северную Корею, что, по его мнению, станет зеркальным ответом на вооружение Украины Западом. Браун признал обеспокоенность США по поводу сделки.

Но он также смягчил эти замечания, отметив очевидные ограничения соглашения и выразив сомнение, что Москва даст Северной Корее "все", что она хочет.

Официальные лица США заявили, что, по их мнению, Северная Корея стремится приобретать у России истребители, ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику, оборудование или материалы для производства баллистических ракет, а также другие передовые технологии.

"Отзывы, которые я получил по соглашению, - это широкое соглашение, которое не является слишком обязывающим, что дает вам указание на то, что они хотят работать вместе, но не хотят связывать себе руки", - сказал Браун.

Соглашение Путина с КНДР

Договор, подписанный Путиным и Кимом в среду, обязывает каждую сторону оказывать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против любой из них.

Путин заявил, что Москва ожидала, что ее сотрудничество с Северной Кореей послужит сдерживающим фактором для Запада, но что нет необходимости использовать северокорейских солдат для войны в Украине.

Соединенные Штаты и Украина заявляют, что Северная Корея уже предоставила России значительное количество артиллерийских снарядов и баллистических ракет, но Москва и Пхеньян это отрицают.

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