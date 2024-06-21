Подписав это соглашение о взаимной обороне, Путин закрепил поворот к Северной Корее.

Поездка российского президента Владимира Путина в Азию дала ему поддержку для продолжения жестокой войны в Украине и одновременно обеспокоила США и их союзников, в частности Южную Корею, которая сейчас рассматривает возможность поставлять Киеву оружие, сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что после своих визитов в Северную Корею и Вьетнам, Путин подписал с Ки Чен Ыном военный пакт, который еще теснее связал двух противников США и повысил риск военных действий на Корейском полуострове.

Агентство отметило, что подпись такого договора между Путиным и Кимом, вероятно, подтолкнет Японию и Южную Корею к укреплению своих отношений и связей с США, которые уже стали крепче за последний год. В то же время это также оставило на обочине Китай, который является крупнейшим "благодетелем" Северной Кореи.

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"США и их союзники обвинили Кима в отправке миллионов артиллерийских снарядов и десятков баллистических ракет Путину для его войны против Украины. Оружие показало свои результаты против Сил обороны, поскольку поставки Киеву сократились из-за того, что Конгресс США приостановил новую военную помощь. Но, поскольку, правительство президента Владимира Зеленского сейчас получает свежее оружие на миллиарды долларов от своих союзников США и Европы, окно для российского прорыва все сужается", - говорится в материале.

Кроме того, издание добавило, что Южная Корея, Япония и США осудили такое соглашение между двумя диктаторами, а также поставки оружия, которые, по их мнению, нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. Незадолго после этого министры иностранных дел Японии и Южной Кореи провели телефонный разговор, чтобы поделиться своей обеспокоенностью относительно пакта, и объявили об усилении санкций против РФ. В дополнение правительство Южной Кореи вызвало посла России, чтобы выразить официальный протест.

"Мы только что видели две международно изолированные страны, которые формализовали сотрудничество в различных сферах, многие из которых потенциально могут нарушить санкции, например сотрудничество между Северной Кореей и Россией в космосе и мирной ядерной энергетике", - обеспокоено заявила Рейчел Миньюнг Ли, региональный менеджер по вопросам Open Nuclear Network в Вене, которая почти два десятилетия работала аналитиком в Open Source Enterprise ЦРУ.

Она также добавила, что этим пактом Северная Корея получила себе дополнительную защиту от внешних угроз, а именно США, Южной Кореи и, возможно, даже Китая.

Визит Путина в КНДР: что известно

Как ранее писал УНИАН, 19 июня российский правитель впервые за 24 года прилетел в КНДР и встретился с Ким Чен Ыном. Эксперты считают, что Ким хочет получить доступ к российским передовым вооружениям и технологиям.

Однако во время этого визита лидеры двух стран подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. В то же время Ким Чен Ын утверждает, что указанный договор имеет миролюбивый и оборонительный характер. Он назвал Россию "самым честным другом и соратником", а Путина - "самым дорогим другом корейского народа".

В то же время аналитики The Wall Street Journal заявили, что военное сотрудничество России с Ираном, Северной Кореей и Китаем расширилось до обмена чувствительными технологиями, которые могут угрожать США и их союзникам еще долго после завершения войны в Украине. По их словам, РФ и другие страны отложили в сторону исторические противоречия, чтобы коллективно противостоять тому, что они считают глобальной системой, в которой доминируют США.

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