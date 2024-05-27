В Мадриде Зеленский должен встретиться с премьер-министром Педро Санчесом и королем Фелипе VI.

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Испанию. Видео прибытия главы государства обнародовано Офисом президента на Youtube.

В частности, президент сошел с самолета и его на взлетной полосе встретила испанская делегация. После рукопожатия прозвучали гимны государств.

Как сообщил Зеленский в Telegram, он прибыл в Испанию, чтобы подписать двустороннее соглашение по безопасности и провести переговоры с премьер-министром Педро Санчесом.

"Будем говорить о продолжении оборонного сотрудничества, подготовке нового пакета военной помощи, тренировке украинских военных", - отметил Зеленский.

Он добавил, что впереди два саммита: Саммит мира и Саммит Европейского совета.

"Согласуем наши шаги, чтобы каждый из них дал конкретные результаты", - отметил глава государства.

Также Зеленского будет принимать Его Величество Король Фелипе VI.

Кроме этого, в ходе визита президент Украины встретится с председателями палат и фракций испанского парламента.

Помощь Испании Украине Украине

Во время визита президента Украины в Испанию будет объявлено о выделении Испанией нового пакета помощи стоимостью 1,13 млрд евро. Испания передаст Украине десяток критически важных зенитных ракет Patriot и 19 подержанных танков Leopard 2A4 немецкого производства, а также другое вооружение испанского производства, такое как средства борьбы с беспилотниками и боеприпасы. Правительство Испании утвердило этот пакет еще в апреле.

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