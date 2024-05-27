Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Испанию. Видео прибытия главы государства обнародовано Офисом президента на Youtube.
В частности, президент сошел с самолета и его на взлетной полосе встретила испанская делегация. После рукопожатия прозвучали гимны государств.
Как сообщил Зеленский в Telegram, он прибыл в Испанию, чтобы подписать двустороннее соглашение по безопасности и провести переговоры с премьер-министром Педро Санчесом.
"Будем говорить о продолжении оборонного сотрудничества, подготовке нового пакета военной помощи, тренировке украинских военных", - отметил Зеленский.
Он добавил, что впереди два саммита: Саммит мира и Саммит Европейского совета.
"Согласуем наши шаги, чтобы каждый из них дал конкретные результаты", - отметил глава государства.
Также Зеленского будет принимать Его Величество Король Фелипе VI.
Кроме этого, в ходе визита президент Украины встретится с председателями палат и фракций испанского парламента.
Помощь Испании Украине Украине
Во время визита президента Украины в Испанию будет объявлено о выделении Испанией нового пакета помощи стоимостью 1,13 млрд евро. Испания передаст Украине десяток критически важных зенитных ракет Patriot и 19 подержанных танков Leopard 2A4 немецкого производства, а также другое вооружение испанского производства, такое как средства борьбы с беспилотниками и боеприпасы. Правительство Испании утвердило этот пакет еще в апреле.