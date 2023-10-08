Президент Польши отметил, что Варшава должна смотреть на ситуацию в Израиле с точки зрения собственных интересов.

Ситуация на Ближнем Востоке способствует России и отвлекает внимание мира от ее агрессии против Украины. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет PAP.

Отвечая в эфире Polsat News на вопрос о том, заставят ли события на Ближнем Востоке, связанные с нападением ХАМАс на Израиль, "отвлечь взгляд от Украины", Дуда сказал:

"Однозначно, да... Это, безусловно, способствует России и российской агрессии против Украины, это отвлекает внимание мира".

Президент Польши отметил, что из-за этого конфликта может быть много спекуляций, но Варшава должна смотреть на ситуацию в Израиле с точки зрения собственных интересов.

"Прежде всего, мы должны наблюдать за этой ситуацией с точки зрения наших интересов и нашей безопасности, потому что это самое важное. К счастью для наших граждан, эта война происходит очень далеко от наших границ, поэтому прежде всего мы должны защитить тех поляков, которые там находятся. Как можно быстрее вернуть в страну всех, кто хочет", - сказал Дуда.

Он отметил, что Польша не должна давать себя втягивать в "большие игры интересов на Ближнем Востоке".

Также глава польского государства прогнозирует рост миграционного давления на Европу из-за событий в том регионе.

"К сожалению, это повлечет еще одно миграционное давление на Европу. Предположительно, у нас будет новая волна мигрантов с Ближнего Востока, которая ударит по Европе. Вопрос нашей безопасности, защиты границ Республики Польша, границ ЕС и Шенгенской зоны становится еще более важным", - сказал Дуда.

Война в Израиле 2023 - что известно

Как сообщал УНИАН, 7 октября рано утром палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль. Боевики из Сектора Газа совершили массированный ракетный удар по территории Израиля, прорвали границу и убивали мирных жителей и захватывали их в заложники.

Израиль начал операцию "Железные мечи" против группировки ХАМАС и наносит ответные удары по сектору Газы. Сегодня военно-политический кабинет Израиля поддержал введение пункта 40 Алеф - это значит официальное объявление войны впервые за 50 лет.

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