Лукашенко поручил перебросить десантников к границам с ЕС
Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска, что на границе с Россией, в город Гродно, расположенный у границы с ЕС.
Об этом он сказал в эфире канала "Беларусь 1" 15 августа, передает Радио Свобода.
По словам Лукашенко, его беспокоят военные учения НАТО в Польше и Литве.
"Идет эскалация и наращивание военного компонента на этих территориях. Спокойно за этим наблюдать мы не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил наших военных тоже беспокоит эта проблема", - заявил он.
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Выборы и протесты в Беларуси
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- По окончательным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.
- Тысячи жителей Беларуси, недовольные подсчетом после голосования, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.
- 13 августа вечером часть задержанных начали выпускать на свободу. 14 августа в МВД Беларуси заявили, что отпустили более 2000 задержанных.
- 14 августа президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке введения санкций за нарушение демократических ценностей и прав человека в Беларуси.
- Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель заявил, что Европейский Союз не признает результаты выборов президента Беларуси и начинает работу над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.
- 15 августа, Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным, после которого заявил, что президент России пообещал ему всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.
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