Контракт на поставку терминалов Starlink действует с июня прошлого года до мая нынешнего года.

Пентагон обнародовал, что его контракт с компанией SpaceX на развертывание терминалов Starlink Илона Маска в Украине стоит 23 миллиона долларов.

Как сообщает агентство Bloomberg, американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, охарактеризовал эту услугу как важную часть помощи в сфере безопасности США Украине.

Отмечается, что контракт на поставку коммуникационных терминалов Starlink от SpaceX действует с июня прошлого года до мая месяца нынешнего года. Чиновник отказался сказать, будет ли он продлен.

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В агентстве отметили, что 23 миллиона долларов является мизерной суммой по сравнению с сотнями миллионов долларов, которые выиграла корпорация Маска Space Exploration Technologies, став ключевым партнером по запуску некоторых из самых чувствительных спутников национальной безопасности США.

Военные чиновники США высоко оценили роль, которую портативные терминалы Starlink сыграли в Украине после вторжения России в поддержании связи между гражданским населением и обеспечении важной связи для армии страны.

Starlink - последние новости

23 марта 2024 года стало известно, что терминалы Starlink начали активно использовать российские войска. Тогда сообщалось, что россияне не могут использовать терминалы в глубине России. Впрочем, вблизи линии фронта, на дистанции от 30 до 50 километров, это возможно.

В апреле министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина нашла способ, который поможет значительно ограничить возможности российских захватчиков в пользовании терминалами Starlink.

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