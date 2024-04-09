Спутниковые интернет-терминалы до сих пор помогают российским боевикам в войне против Украины, SpaceX не отключила их

Интернет-терминалы Starlink, разработанные компанией SpaceX Илона Маска, вопреки санкциям можно приобрести в Российской Федерации. Один из продавцов отметил, что главными покупателями терминалов являются российские волонтеры, которые снабжают свои войска, которые ведут геноцидную войну против Украины.

Издание The Wall Street Journal пишет, что московский продавец Олег сказал, что большинство его заказов поступает с временно оккупированных территорий Украины.

На полях сражений в Украине Starlink обеспечивает мгновенный и в значительной степени безопасный доступ в Интернет. Помимо решения извечной проблемы эффективной связи между войсками и их командирами, Starlink позволяет управлять беспилотниками и другими передовыми технологиями, которые стали важнейшей частью современной войны.

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Схема продаж запрещеных терминалов Маска

У компании есть возможность ограничить доступ к Starlink с помощью "геозондирования", сделав сервис недоступным в определенных странах и местах, а также с помощью возможности деактивировать отдельные устройства.

Россия и Китай не разрешают использовать технологию Starlink, поскольку она может подорвать государственный контроль над информацией. Маск заявил, что, насколько ему известно, ни один терминал не был прямо или косвенно продан в Россию, и что терминалы не будут работать на территории России.

Расследование журналистов показало, что для аппаратуры Starlink существует теневая цепочка поставок, через которую осуществляются закулисные сделки в Африке, Юго-Восточной Азии и ОАЭ, в результате чего тысячи устройств попадают в руки некоторых противников США и военных преступников, в том числе и российских солдат, воюющим против Украины.

Помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб заявил в пятницу, что SpaceX работает вместе с Украиной, чтобы попытаться прекратить использование русскими терминалов на фронте.

Российский дефицит

Московские войска часто не имели необходимого оборудования для связи со своими командирами. Открытые радиопередачи, передаваемые по рациям, глушились или перехватывались Украиной, что делало оккупантов легкой мишенью на поле боя.

Россия пыталась внедрить новые устройства, которые только поступили в производство к началу вторжения. Но ей было трудно внедрить их в необходимых масштабах, к тому же постоянно возникали технические неполадки. В результате русские так и не смогли создать надежную, совместимую систему связи для проведения сложных операций.

"Что стимулирует использование Starlink, так это необходимость иметь защищенную связь от тактического края операций до штаба, а также защищенную систему связи, которую можно использовать для управления беспилотниками", - сказал Томас Витингтон, младший научный сотрудник Королевского института объединенных служб, независимого лондонского аналитического центра по вопросам безопасности.

По данным источника, Россия уже около года работает над внедрением Starlink на фронте. Она начала широко использовать терминалы, после того как выяснила, как регистрировать устройства в других странах.

Найти и купить Starlink в России нем составит труда – существуют как "черные диллеры" в самой России, так можно купить терминал на международных торговых площадках. Волонтеры часто переправляют оборудование на передовую.

По мере того как война затягивается, порой остается неясным, где именно и для чего может использоваться Starlink.

В сентябре 2023 года Маск заявил, что отклонил запрос на активацию Starlink в Крыму, утверждая, что Киев хотел использовать сервис для атаки на российские военные суда. При этом российские дилеры Starlink сообщают на своих сайтах, что Крым больше не попадает под ограничения, как и оккупированные Россией регионы на востоке и юге Украины.

Starlink у россиян - что говорят украинские военные

27-летний майор 92-й украинской бригады, использующий позывной "Ангел", рассказал, что впервые увидел россиян, использующих Starlink, в начале этого года, потому что они не замаскировали белую антенну высотой около 2 футов и шириной около 1 фута.

"Они в основном используют более новые модели", - сказал он, отметив, что российские антенны являются приоритетными целями. "Это означает, что где-то поблизости есть операторы беспилотников".

По его словам, он не заметил никаких изменений в поведении или стратегии русских с тех пор, как они начали использовать Starlink.

Starlink на войне против Украины - последние новости

CNN сообщало, что Starlink начали активно использовать российские оккупанты. При этом отмечается, что россияне не могут использовать терминеалы в глубине России, но вблизи линии фронта, на дистанции от 30 до 50 километров, это возможно.

С каждым днем проблема попадания Starlink не в те руки становится все более актуальной. Расследование Bloomberg показало, что глобальную спутниковую систему используют в частности в Йемене, Судане и Венесуэле.

В свою очередь министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина нашла способ, который поможет значительно ограничить возможности российских захватчиков в пользовании терминалами Starlink.

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