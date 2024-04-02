Он обещает результат уже в ближайшее время.

Украина нашла способ, который поможет значительно ограничить возможности российских захватчиков в пользовании терминалами Starlink.

Такое заявление сделал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Welt. Он отметил, что использование оккупантами этих терминалов не является массовым. "Украина продолжит использовать Starlink, а россияне будут максимально ограничены в этом. Необходимые решения приняты. Результат увидим в ближайшее время", - подчеркнул Федоров.

Министр отметил, что аэрокосмическое предприятие SpaceX находится на связи с Украиной и всегда быстро реагирует на проблемы. Также он верит в то, что американский миллиардер Илон Маск находится на стороне Украины.

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Скандальные заявления Маска о войне:

Напомним, основатель SpaceX в начале полномасштабной войны активно высказывался в поддержку Украины, однако уже впоследствии начал говорить о необходимости отказаться от оккупированного Крыма.

Он отмечал, что Украине не выиграть в войне, а также публиковал в сети насмешливую карикатуру на президента Владимира Зеленского.

Недавно Маск снова высказался о войне, заявив, что Украина должна пойти на переговоры с РФ, поскольку россияне и в дальнейшем будут захватывать ее территории.

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